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«Коринтианс» и «Црвена Звезда» сыграют на международном детском турнире в Москве

«Коринтианс» и «Црвена Звезда» сыграют на международном детском турнире в Москве
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11 августа на территории «РЖД Арены» стартует Международный детский футбольный турнир «Кубок Московского спорта», организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы. За победу будут бороться 24 команды из Бразилии, Сербии, Казахстана и России, включая семь клубов из Москвы и 13 из регионов РФ.

В турнире примут участие игроки академий зарубежных клубов: «Коринтианс» из Бразилии, «Црвена Звезда» из Сербии, «Астана» и «Айбын» из Казахстана.

Россию на международном соревновании будут представлять 20 столичных и региональных команд. Участниками от Москвы станут «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Чертаново», «Строгино», «Родина», «ФШМ». В число команд от регионов войдут «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Пари» (Нижний Новгород), «Акрон» (Тольятти), «Олимп» (Вологда), «Шинник» (Ярославль), «Вектор» (Ставрополь), «IQ Футбол» (Оренбург), «Локо» (Минеральные Воды), ФК «Иркутск» и «СШ 13» (Ярославль).

Финальные встречи за звание чемпиона турнира пройдут на «РЖД Арене». Молодые участники смогут почувствовать атмосферу большого футбола в игре на стадионе Российской Премьер-Лиги, где проходили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В рамках церемонии закрытия победители получат награды из рук бывшего игрока «Локомотива» и сборной России Дмитрия Булыкина.

«Турнир с участием иностранных клубов, включая топовые команды из Бразилии и Сербии — это отличная и, с учётом нынешних реалий, по-настоящему уникальная возможность для молодых игроков. Ребята из регионов и Москвы смогут проверить себя в настоящем международном соперничестве на большом стадионе, испытать эмоции полноценного взрослого соревнования. Это не просто детский турнир, а отличный шанс научиться новому у футбольных школ Южной Америки, Европы и Азии, чтобы дополнить свою игру и сделать её неповторимой», – поделился Дмитрий Булыкин.

Групповой этап Кубка пройдёт с 11 по 13 августа, а игры 1/4 и 1/2 финала — с 15 по 16 августа. Матчи состоятся на «Сапсан Арене» и резервном поле №6. Завершающие игры турнира и финал пройдут 17 августа на «РЖД Арене». Там же состоится церемония награждения победителей.

Вход для зрителей свободный.

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