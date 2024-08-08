«Коринтианс» и «Црвена Звезда» сыграют на международном детском турнире в Москве

11 августа на территории «РЖД Арены» стартует Международный детский футбольный турнир «Кубок Московского спорта», организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы. За победу будут бороться 24 команды из Бразилии, Сербии, Казахстана и России, включая семь клубов из Москвы и 13 из регионов РФ.

В турнире примут участие игроки академий зарубежных клубов: «Коринтианс» из Бразилии, «Црвена Звезда» из Сербии, «Астана» и «Айбын» из Казахстана.

Россию на международном соревновании будут представлять 20 столичных и региональных команд. Участниками от Москвы станут «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Чертаново», «Строгино», «Родина», «ФШМ». В число команд от регионов войдут «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Пари» (Нижний Новгород), «Акрон» (Тольятти), «Олимп» (Вологда), «Шинник» (Ярославль), «Вектор» (Ставрополь), «IQ Футбол» (Оренбург), «Локо» (Минеральные Воды), ФК «Иркутск» и «СШ 13» (Ярославль).

Финальные встречи за звание чемпиона турнира пройдут на «РЖД Арене». Молодые участники смогут почувствовать атмосферу большого футбола в игре на стадионе Российской Премьер-Лиги, где проходили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В рамках церемонии закрытия победители получат награды из рук бывшего игрока «Локомотива» и сборной России Дмитрия Булыкина.

«Турнир с участием иностранных клубов, включая топовые команды из Бразилии и Сербии — это отличная и, с учётом нынешних реалий, по-настоящему уникальная возможность для молодых игроков. Ребята из регионов и Москвы смогут проверить себя в настоящем международном соперничестве на большом стадионе, испытать эмоции полноценного взрослого соревнования. Это не просто детский турнир, а отличный шанс научиться новому у футбольных школ Южной Америки, Европы и Азии, чтобы дополнить свою игру и сделать её неповторимой», – поделился Дмитрий Булыкин.

Групповой этап Кубка пройдёт с 11 по 13 августа, а игры 1/4 и 1/2 финала — с 15 по 16 августа. Матчи состоятся на «Сапсан Арене» и резервном поле №6. Завершающие игры турнира и финал пройдут 17 августа на «РЖД Арене». Там же состоится церемония награждения победителей.

Вход для зрителей свободный.