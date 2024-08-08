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ЭСК: судья ошибочно удалил игрока «Факела» в матче Кубка России с «Зенитом»

ЭСК: судья ошибочно удалил игрока «Факела» в матче Кубка России с «Зенитом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение воронежского «Факела» с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с удалением игрока Абдулы Багамаева на 88-й минуте матча Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №8 Абдулу Багамаева на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил с его стороны против атакующего игрока команды «Зенит» №67 Максима Глушенкова комиссией единогласно квалифицируется как срыв перспективной атаки, а не лишение соперника явной возможности забить гол, учитывая большое расстояние до ворот и позицию партнёра защитника №17 Николая Гиоргобиани, позволяющую потенциально вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение за срыв перспективной атаки в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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