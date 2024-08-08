Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» готов заплатить € 8 млн за опорного полузащитника «Витории Гимарайнш» — источник

«Спартак» готов заплатить € 8 млн за опорного полузащитника «Витории Гимарайнш» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» ведёт переговоры по поводу трансфера опорного полузащитника «Витории Гимарайнш» Томаса Генделя, информирует журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, красно-белые готовы заплатить за переход Генделя € 8 млн. Усиление опорной зоны является одной из ключевых задач «Спартака» на текущее трансферное окно.

Томас Гендель является воспитанником футбольной академии «Витории Гимарайнш». У футболиста португальское гражданство, но также у него есть австрийские корни. Гендель выступает на позиции центрального опорного полузащитника. В прошлом сезоне Томас провёл в составе «Витории» 39 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в € 7 млн.

Материалы по теме
Геннадий Орлов раскрыл инсайд по возможному переходу Соболева в «Зенит» из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android