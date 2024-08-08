ЭСК поддержала решения арбитра в матче Кубка России «Локомотив» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Ростова» с просьбой оценить работу арбитра Ранэля Зиякова в эпизодах с взятием ворот своей команды на 78-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 92-й минуте в матче Фонбет Кубка России. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Локомотив» №27 Вадим Раков не находился за линией вне игры в момент касания мяча партнёром по команде по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ростов» №28 Евгению Чернову, что было подтверждено VAR при проверке и выдачей в эфир офсайдных линий.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ассистента не фиксировать положение вне игры и решение судьи засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 92-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не определила факта нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №45 Александра Сильянова в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко, так как оба игрока тянулись к мячу, имея одинаковые шансы сыграть в мяч, никто из игроков не сыграл в мяч, незначительный контакт в воздухе с ногой нападающего не повлиял на него и не является наказуемым. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.