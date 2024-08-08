ЭСК посчитала правильными решения арбитра в матче «Факел» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение воронежского «Факела» с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну на 62-й минуте и отменой взятия ворот «Краснодара» на 74-й минуте матча 3-го тура чемпионата России. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №10 Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, ударившего по мячу практически сразу же после свистка, по мнению всех членов комиссии, не были направлены на протест против решения ассистента зафиксировать выход мяча за боковую линию, а больше были обусловлены разочарованием и досадой на самого себя, что он не смог сохранить мяч в пределах игрового поля.

Учитывая, что судьям даны инструкции, согласно которым вторые предупреждения в матче должны быть очевидными, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться устным внушением и не выносить ему второе предупреждение в матче в данной игровой ситуации.

Судья верно отменил взятие ворот команды «Краснодар» на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что один из ракурсов видеосъёмки игрового эпизода доказывает, что мяч полностью пересёк линию ворот, покинув пределы поля, в атакующей фазе команды «Факел», предшествующей взятию ворот команды «Краснодар». По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот по указанной причине», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.