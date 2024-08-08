Тарас Бурлак: основная проблема «Динамо» — молодость состава

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак назвал молодость состава главной проблемой московского «Динамо» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, основная проблема «Динамо» — это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности. Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» всё будет хорошо», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московское «Динамо» играло с новичком высшего дивизиона «Акроном». Матч прошёл на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и набрала девять очков. Бело-голубые находятся на второй строчке в таблице.