ЭСК: судья ошибочно не удалил игрока «Химок» в матче РПЛ с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с неудалением игрока «Химок» Неманьи Анджелковича на 33-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча 3-го тура чемпионата России. «Химки» одержали победу со счётом 3:2.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Химки» №26 Неманью Анджелковича на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Рубин» №10 Мирлинда Даку, по мнению большинства членов комиссии, является лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая расстояние до ворот, направление движения нападающего и потенциальный контроль им мяча, вследствие чего атакующий игрок мог выйти один на один с вратарём соперника, если бы против него не были нарушены правила.

Учитывая, что позиция партнёров защитника не позволяла им вступить в единоборство за мяч, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Химки» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Рубин» после просмотра монитора на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игора Вуячича в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника находилась вверху и была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.