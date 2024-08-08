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Египет — Марокко: текстовая онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2024 начнётся в 18:00

Египет — Марокко: текстовая онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2024 начнётся в 18:00
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Сегодня, 8 августа, состоится матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся сборные Египта и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Начало матча — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Египет U23
Не начался
Марокко U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале олимпийского турнира сборная Египта проиграла Франции 1:3 (0:2 д. вр.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. В финале сыграют сборные Франции и Испании. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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