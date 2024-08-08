Экс-защитник «Крыльев Советов» Бурлак рассказал, чем ему понравился «Акрон»

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался об игре тольяттинского «Акрона» на старте сезона-2024/2025.

«Команда начала бодро, могла даже не проиграть в 1-м туре. Нравится, что тренерский штаб доверяет молодым игрокам. Летом клуб сильно перестроил состав, сейчас в команде много новичков и иностранцев, но даже учитывая этот фактор, она всё равно показывает атакующий футбол и оставляет положительное впечатление», — приводит слова Бурлака Metaratings.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России тольяттинцы стартовали с поражения от «Рубина» (0:4). В следующем матче внутреннего российского первенства «Акрон» сыграет с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 10 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.