Сергей Иванов обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» Москва

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

9 августа, пятница

«Пари Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

10 августа, суббота

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Динамо» Москва: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

11 августа, воскресенье

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Турбин; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Владимир Казьменко.