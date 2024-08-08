Защитник «Химок» Дани Фернандес: отец был за переезд в Россию, а мама — против

Защитник «Химок» Дани Фернандес рассказал, как семья восприняла его решение о переезде в Россию.

— Как семья восприняла твоё решение?

— Отец был за, а мама — против. В итоге пришли к соглашению, потому что для меня это была единственная возможность продолжить карьеру. Я не мог упустить шанс. Сейчас уже родители довольны моим решением, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.