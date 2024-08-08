Защитник «Химок» Дани Фернандес: отец был за переезд в Россию, а мама — против
Поделиться
Защитник «Химок» Дани Фернандес рассказал, как семья восприняла его решение о переезде в Россию.
— Как семья восприняла твоё решение?
— Отец был за, а мама — против. В итоге пришли к соглашению, потому что для меня это была единственная возможность продолжить карьеру. Я не мог упустить шанс. Сейчас уже родители довольны моим решением, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 8 августа 2024
-
14:24
-
14:20
-
14:13
-
14:02
-
13:57
-
13:48
-
13:28
-
13:27
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:02
-
12:59
-
12:36
-
12:30
-
12:23
-
11:58
-
11:57
-
11:55
-
11:54
-
11:50
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:36
-
10:29
-
10:23