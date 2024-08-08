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«Челси» подписал контракт с 19-летним аргентинским защитником и отправил его в аренду

«Челси» подписал контракт с 19-летним аргентинским защитником и отправил его в аренду
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Лондонский «Челси» подписал контракт с аргентинским защитником Аароном Ансельмино. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

19-летний футболист подписал контракт с клубом, срок которого рассчитан на семь лет. Отмечается, что защитник проведёт сезон-2024/2025 в «Бока Хуниорс» на правах аренды.

«Аарон провёл некоторое время в молодёжных составах «Хувентуд Унида» и «Спортиво Реалико», прежде чем в возрасте 12 лет перешёл в «Бока». Он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом 10 июня 2023 года и в тот же день дебютировал за первую команду в матче с «Ланусом».

Добро пожаловать в «Челси» и удачи в аренде, Аарон!» — написано в заявлении английского клуба.

«Челси» завершил прошлый сезон английской Премьер-лиги на шестом месте.

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