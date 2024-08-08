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Экс-игрок «Зенита» Зинченко: Глушенков сыграл три тура, а его уже в сборную мира включили

Экс-игрок «Зенита» Зинченко: Глушенков сыграл три тура, а его уже в сборную мира включили
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Зинченко высказался о вингере сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«Глушенков нормально начал в «Зените». Посмотрим, как пойдёт дальше. Если продолжит так же, то отлично. Это удачный трансфер, пока оправданный. Но, повторюсь, надо посмотреть дальше. А то прошло только три тура, а мы его в сборную мира включаем. Если сезон на таком же уровне отыграет, значит, всё хорошо», — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

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