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Агент Тюкавина: Константин выйдет с особым настроем в матче с «Зенитом»

Агент Тюкавина: Константин выйдет с особым настроем в матче с «Зенитом»
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о мотивации форварда на матч 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прошлом сезоне Константин до последнего соревновался с Кассьеррой в гонке бомбардиров. Кассьерра смог оторваться только тогда, когда пять забил «Ахмату». Костя в каждой игре забивал по одному мячу, а не три или четыре. Он стабильный игрок. В каких-то играх он не забивал, но когда прорывает… У него сегодня родилась дочка. Я думаю, что в Питере он с особым настроем выйдет», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три матча. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (9).

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