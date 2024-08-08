Анатолий Зинченко: у «Зенита» почти нет конкурентов, но хочется видеть больше россиян

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Зинченко высказался о гегемонии сине-бело-голубых в российском футболе. Напомним, «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны.

«Не удивлён гегемонии «Зенита» в российском футболе. Я давно говорю, что в РПЛ у «Зенита» практически нет конкурентов. У клуба сейчас такая политика, что важную роль играют иностранцы, мы тут бессильны. Конечно, хотелось бы, чтобы побольше наших ребят играло, но что поделать.

Меня из игроков «Зенита» привлекают Вендел, Глушенков. Клаудиньо тоже, но он, правда, подсдал, видимо, это связано с его внутрикомандными делами: уйду — не уйду. Если он прибавит, то и «Зенит» прибавит в игре», — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.