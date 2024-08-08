Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Фернандес: только недавно узнал, что я единственный испанский футболист в РПЛ

Дани Фернандес: только недавно узнал, что я единственный испанский футболист в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес рассказал, как реагирует на то, что является единственным испанским легионером в Российской Премьер-Лиге.

— Ты сейчас единственный испанец в РПЛ. Чувствуешь дополнительную ответственность в связи с этим?
— Только недавно узнал об этом. Никакого давления из-за этого не испытываю. Я приехал, чтобы развиваться дальше и найти для себя что-то новое.

— А Сесара Наваса знаешь?
— Нет.

— У вас очень похожие истории с ним.
— Правда? Не знал, сейчас погуглю, кто это (вбивает имя-фамилию в поисковик). А, ну у нас с ним разница 17 лет. Возможно, что-то слышал, но не вспомню сейчас, — сказал Фернандес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Материалы по теме
Защитник «Химок» Дани Фернандес: отец был за переезд в Россию, а мама — против
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android