Дани Фернандес: только недавно узнал, что я единственный испанский футболист в РПЛ

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес рассказал, как реагирует на то, что является единственным испанским легионером в Российской Премьер-Лиге.

— Ты сейчас единственный испанец в РПЛ. Чувствуешь дополнительную ответственность в связи с этим?

— Только недавно узнал об этом. Никакого давления из-за этого не испытываю. Я приехал, чтобы развиваться дальше и найти для себя что-то новое.

— А Сесара Наваса знаешь?

— Нет.

— У вас очень похожие истории с ним.

— Правда? Не знал, сейчас погуглю, кто это (вбивает имя-фамилию в поисковик). А, ну у нас с ним разница 17 лет. Возможно, что-то слышал, но не вспомню сейчас, — сказал Фернандес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.