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Воспитанник «Реала» Дани Фернандес рассказал, как попал в «Химки»

Воспитанник «Реала» Дани Фернандес рассказал, как попал в «Химки»
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Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес, который является воспитанником «Реала», рассказал, как решился на переезд в Россию.

— Почему ты решился на переезд в Россию?
— РПЛ — одна из важных лиг в Европе. Когда попадаешь сюда, понимаешь, что уровень ещё выше, чем ты думал. Для меня это возможность для развития карьеры. «Химки» — хорошая команда. Важную роль в этом вопросе сыграл тренер.

— У тебя был разговор с Артигой перед переходом?
— Да, я поговорил с тренером, чтобы понимать, что это за команда, какая ситуация в стране. Франк убедил меня, что всё хорошо.

— Были ли опасения, учитывая ситуацию в мире?
— Правильнее сказать — сомнения. Но я поговорил с Франком, и он успокоил меня. Да, такая ситуация, но я решил поехать, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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