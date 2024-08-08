Воспитанник «Реала» Дани Фернандес рассказал, как попал в «Химки»

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес, который является воспитанником «Реала», рассказал, как решился на переезд в Россию.

— Почему ты решился на переезд в Россию?

— РПЛ — одна из важных лиг в Европе. Когда попадаешь сюда, понимаешь, что уровень ещё выше, чем ты думал. Для меня это возможность для развития карьеры. «Химки» — хорошая команда. Важную роль в этом вопросе сыграл тренер.

— У тебя был разговор с Артигой перед переходом?

— Да, я поговорил с тренером, чтобы понимать, что это за команда, какая ситуация в стране. Франк убедил меня, что всё хорошо.

— Были ли опасения, учитывая ситуацию в мире?

— Правильнее сказать — сомнения. Но я поговорил с Франком, и он успокоил меня. Да, такая ситуация, но я решил поехать, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.