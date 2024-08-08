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Первый советский легионер: Захарян забил один мяч за «Сосьедад», а мы всё о нём пишем

Первый советский легионер: Захарян забил один мяч за «Сосьедад», а мы всё о нём пишем
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и венского «Рапида» Анатолий Зинченко высказался о российском полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян в «Реале Сосьедад» — не очень. Что он там, сыграл 40 игр — один гол и одна голевая передача. А мы всё о нём пишем и пишем. Не могу сказать, что он рано уехал, но что-то у него не получается с адаптацией. Может быть, когда язык выучит, вольётся в коллектив, будет понимать задачи тренера, о чём ребята говорят. Всё это надо знать, это очень важно. К тому же он какой-то травмозависимый, слишком часто у него травмы: только восстановится — опять выбыл», — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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