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Защитник «Химок» Фернандес: тренируясь с основой «Реала», любовался действиями Модрича

Защитник «Химок» Фернандес: тренируясь с основой «Реала», любовался действиями Модрича
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Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес поделился воспоминаниями о своём пребывании в структуре мадридского «Реала», воспитанником которого является.

— Какие остались воспоминания?
— От нас очень много требовали. И все игроки стремились показать себя на поле. Каждый мечтал дойти до основной команды.

— К тренировкам основы привлекали?
— Да, тренировки с лучшими игроками в мире — это незабываемые эмоции и опыт. Я наслаждался тем временем.

— С кого из игроков брал пример?
— Как правый защитник больше обращал внимание на Карвахаля. Но очень нравился Модрич — он всегда удивлял игрой на поле. Любовался его действиями, — сказал Дани Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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