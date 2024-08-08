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Полузащитник «Пари НН» Царукян: гегемония «Зенита», возможно, вредит лиге

Полузащитник «Пари НН» Царукян: гегемония «Зенита», возможно, вредит лиге
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Они доминируют, на две-три головы сильнее любой команды. Возможно, это идёт во вред лиге. Хотя в Европе есть, к примеру, «Манчестер Сити», доминируют во владении, в качестве каждого игрока, но и они могут проиграть. Хотя тот футбол, который ставит Гвардиола, это эстетика, эталон командной игры, взаимодействий», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит — действующий чемпион России. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые выиграли шесть титулов кряду. В прошлом сезоне „Зенит“ стал чемпионом благодаря победе „Краснодара“ над „Динамо“ в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что сине-бело-голубые также являются действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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