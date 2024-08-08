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КДК дисквалифицировал игрока «Динамо» Мх на два матча после удаления в игре с «Пари НН»

КДК дисквалифицировал игрока «Динамо» Мх на два матча после удаления в игре с «Пари НН»
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Футболист махачкалинского «Динамо» Никита Глушков дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги, второй из которых — условно, после удаления во встрече с «Пари Нижний Новгород» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет

«В Махачкале удалили двух игроков. Штраф — 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Глушков был удалён на 90-й минуте, он присутствовал на заседании по видеосвязи, мы его послушали, оценили все обстоятельства. После матча он извинился перед судьёй, что было отмечено в рапорте. Эти извинения были приняты. С учётом всех обстоятельств — два матча дисквалификации, один из них — реальный, другой — условный. Испытательный срок до 31 декабря 2024 года», — приводит слова главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что махачкалинское «Динамо» также заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес главного арбитра.

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