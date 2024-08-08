Камоцци: я настаивал на покупке Соболева в «Спартак», но сейчас ему лучше сменить клуб

Франко Камоцци, бывший советник руководства московского «Спартака», высказался о ситуации нападающего Александра Соболева в стане красно-белых. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

«Думаю, в такой затянувшейся истории между Соболевым и «Спартаком» Александру лучше найти другой клуб. Извините, ведь я так сильно настаивал на его покупке», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.