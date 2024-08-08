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«Спартак» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

«Спартак» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за скандирование болельщиками «Зенит» – позор российского футбола» на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0). Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

В матче с «Крыльями Советов» голами в составе «Спартака» отметились нападающий Манфред Угальде (дважды) и полузащитник Данил Пруцев.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала шесть очков за три матча. В ближайшем туре чемпионата России красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом» 11 августа.

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