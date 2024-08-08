Защитник «Химок» Фернандес: медведей на улицах в России и не ожидал увидеть

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес высказался по поводу стереотипов о России.
— Наверняка у тебя были стереотипы о России?
— Я знаю, что это всё шутки. Но очень забавно такое слышать.
— Медведей на улице не ожидал увидеть?
— В Москве — точно нет, но не знаю, какая ситуация в других городах, ха-ха.
— Какие первые впечатления от Москвы?
— Пока успел увидеть только Красную площадь — произвела впечатление. Но пока это всё, где удалось побывать. Хотел бы ещё что-то увидеть, но пока мало свободного времени.
— А как тебе Казань?
— Из автобуса видел Кремль. Мне понравилось, хотел бы там побывать. На выезде времени на это не было, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.