Мостовой — о Соболеве в «Спартаке»: закончились времена, когда играли за эмблему

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации нападающего «Спартака» Александра Соболева. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

«Если история, где Соболев признался Станковичу, что хочет перейти в «Зенит», правдива, то они оба правы. Пожалуйста, тренируйся индивидуально, но играть за «Спартак» будут другие. Но сейчас Соболев не интересен «Зениту», а «Спартак» играет хорошо и выигрывает без него. Однако впереди много матчей, и по проведённым играм видно, что во многих моментах команде не хватает Соболева. Я уверен, что Станкович с первых дней в «Спартаке» во всём разбирается, потому что провёл выдающуюся футбольную карьеру. Поэтому Деян и Соболев найдут общий язык, происходит нормальная футбольно-рабочая обстановка. Но другой вопрос, что об этом думает руководство клуба. Может быть, есть какие-то договорённости по Соболеву.

По-футбольному Соболев может вернуться в общую группу. Мы же не знаем деталей, вдруг какой-то конфликт с руководством или Александр действительно хочет уйти. Сколько раз мы муссировали тему с Джикией. Там всё было понятно — Абаскаль чудил, поэтому Джикия не играл и ушёл из клуба. Что касается отношения болельщиков «Спартака» к Соболеву, то он же не ушёл. Он делал то, что делают многие. Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого? Деньги в футболе решают всё! Забудьте о флаге и эмблеме клуба! Закончились времена, когда футболисты играли за них», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.