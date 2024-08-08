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Первый советский легионер Зинченко: Головин — лучший российский футболист на данный момент

Первый советский легионер Зинченко: Головин — лучший российский футболист на данный момент
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и венского «Рапида» Анатолий Зинченко высказался о российском полузащитнике французского «Монако» Александре Головине.

«Головин уже столько лет в «Монако», а всё ещё показывает стабильную и хорошую игру. Его игры во Франции на слуху, а когда он приезжает в сборную России, мы видим, что он в порядке. Время доказало, что он игрок хорошего уровня и международного класса. Справедливо говорить, что Александр сейчас лучший российский футболист», — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Франции «Монако» стал серебряным призёром. Команда набрала 67 очков за 34 игры. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен» (76).

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