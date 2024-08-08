Новичок «Спартака» Барко: чемпионаты России и США очень похожи друг на друга

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко сравнил чемпионаты России и США. Ранее в ходе своей карьере он успел поиграть в американской лиге МЛС.

«РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперёд», — приводит слова Барко «РБ Спорт».

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.