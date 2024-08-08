Круговой: не расстроюсь, если Карпин не вызовет меня в сборную России

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о возможном вызове в сборную России на ближайшие матчи.

— Сборная? Пока не думаю об этом, посмотрим. Если Валерий Георгиевич вызовет, то, конечно, соглашусь. С Карпиным давно не разговаривал. Когда играли с «Ростовом», не общались.

— Если в сентябре не получишь вызов в сборную после такого старта сезона, расстроишься?

— Не расстроюсь. Значит, надо будет больше работать. Принимать решения будет главный тренер, — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, 26-летний левый защитник Данил Круговой в июне 2024 года перешёл в московский ЦСКА из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. После того как зимой 2024 года стало известно, что Круговой не будет продлевать контракт с петербуржцами и перейдёт в ЦСКА, руководство сине-бело-голубых перевело игрока во вторую команду, выступающую в дивизионе «Б» Второй лиги.