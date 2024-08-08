Бурлак: в матче «Пари НН» — «Динамо» Мх справедливых судейских решений не было вообще

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о судейском скандале, случившемся в матче 3-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Динамо» Махачкала.

– В матче «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» всё внимание забрали судьи?

– Там вообще не было справедливых решений (смеётся). Махачкалу просто убили по-футбольному. Все моменты трактовались не в пользу «Динамо», судьи принимали смешные решения. Алаев правильно сказал, что такая работа арбитров – это безобразие. В Дагестане искренне любят свою команду, а сам клуб оставляет приятное впечатление. Но на поле должны решать футболисты, а не судьи, — приводит слова Бурлака Metaratings.

Напомним, матч между «Пари НН» и «Динамо» Махачкала состоялся 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.