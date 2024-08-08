Попов: Соболеву футбол неинтересен, у него с головой не в порядке

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве, который увлекается компьютерными играми. Напомним, «Спартак» отстранил Соболева от основной команды из-за демонстративного желания перейти в «Зенит».

«У нас есть такие же — Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев — это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше не интересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле. Соболев — не супернападающий», — приводит слова Попова Legalbet.