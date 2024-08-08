Кафанов: обойма вратарей сборной России в трёх турах РПЛ сыграла на своём уровне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкиперов, претендующих на вызов в национальную команду, в стартовых турах нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги. По его мнению, группа основных вратарей национальной команды, состоящая из Андрея Лунёва, Александра Максименко и Ильи Лантратова, сыграла в последних матчах на своём уровне.

«Три тура — не много, чтобы сделать выводы. Единственное скажу, что основная обойма вратарей сборной России: Лунёв, Максименко и Лантратов — сыграли на своём уровне. Они ниже планки не опускаются. Была одна ошибка только, ошибся Максименко в 1-м туре. Я думаю, Саша сделает анализ и таких ошибок больше не будет.

Будут ли они вызваны в сентябре? Есть основная обойма вратарей, в неё входят эти трое. А есть скамейка запасных вратарей сборной, она очень длинная. Ближайшие матчи всё покажут и должны ответить на все вопросы», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, в сентябре российская национальная команда проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом.