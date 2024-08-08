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Испанский защитник Фернандес рассказал, как заблудился в Химках на второй день в России

Испанский защитник Фернандес рассказал, как заблудился в Химках на второй день в России
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Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес рассказал, как заблудился в Химках на второй день в России.

— Ты снимаешь квартиру?
— Да, недалеко от стадиона. Прошло только пять дней, привыкаю.

— Казусных историй из-за незнания языка не было?
— На второй день в Химках таксист высадил меня не с той стороны стадиона. У меня не было симки в телефоне, чтобы узнать, как добраться. Из людей никто не мог мне ничего подсказать — они не говорили по-английски. В конце концов мне помог полицейский — через переводчик показал мне, как найти вход.

— Надо учить русский.
— Да, я уже понял, что тут мало кто знает английский. Но в ресторанах такой проблемы не было, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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