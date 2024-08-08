Испанский защитник Фернандес рассказал, как заблудился в Химках на второй день в России

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес рассказал, как заблудился в Химках на второй день в России.

— Ты снимаешь квартиру?

— Да, недалеко от стадиона. Прошло только пять дней, привыкаю.

— Казусных историй из-за незнания языка не было?

— На второй день в Химках таксист высадил меня не с той стороны стадиона. У меня не было симки в телефоне, чтобы узнать, как добраться. Из людей никто не мог мне ничего подсказать — они не говорили по-английски. В конце концов мне помог полицейский — через переводчик показал мне, как найти вход.

— Надо учить русский.

— Да, я уже понял, что тут мало кто знает английский. Но в ресторанах такой проблемы не было, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.