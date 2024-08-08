Испанский новичок «Химок» Фернандес: сразу понял, в какой лиге оказался

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес поделился первыми впечатлениями от игры в Российской Премьер-Лиге. По его словам, атмосфера в РПЛ мотивирует показывать свой лучший футбол.

— Какие впечатления от дебютной игры с «Рубином»?

— Когда вышел на поле, сразу понял, в какой лиге я оказался. У «Рубина» великолепный стадион. Уровень команды и чемпионата очень высокий. Всё это мотивирует меня показывать самый лучший футбол на поле, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в своей профессиональной карьере Фернандес представлял такие команды, как «Фуэнлабрада», «Расинг» и «Реал Мадрид Кастилья». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего испанца в € 600 тыс.