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Защитник «Химок» Фернандес: в сборную Испании очень сложно попасть — это космос!

Защитник «Химок» Фернандес: в сборную Испании очень сложно попасть — это космос!
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Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес высказался о мечте попасть в сборную Испании и ответил на вопрос о своих целях.

— Ещё жива мечта сыграть за сборную Испании?
— Дай бог! Но это сложно. Уровень Испании — космос. Это одна из лучших сборных мира.

— Возможно ли в принципе туда попасть из России?
— Не знаю. Это зависит от менеджеров сборной, какие у них цели.

— А у тебя сейчас какая главная цель?
— Нет какой-то большой цели. Я люблю идти небольшими шагами. Сейчас самое главное — наслаждаться моментом и сделать всё возможное, чтобы качественно заиграть в «Химках». А дальше будет видно, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в своей профессиональной карьере Фернандес представлял такие команды, как «Фуэнлабрада», «Расинг» и «Реал Мадрид Кастилья». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего испанца в € 600 тыс.

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