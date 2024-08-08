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Юрий Жирков: вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России, — 99%

Юрий Жирков: вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России, — 99%
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Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Зенита» Юрий Жирков оценил шансы сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

«Думаю, 99,9% вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока «Зенит» выглядит сильнее всех остальных», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» — действующий чемпион России. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые выиграли шесть титулов кряду. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом благодаря победе «Краснодара» над «Динамо» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что сине-бело-голубые также являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны.

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