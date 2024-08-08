Тарас Бурлак: в этом сезоне ЦСКА будет претендовать на тройку

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался об игре московского ЦСКА на старте сезона-2024/2025.

– Николич ещё не успел изменить ЦСКА?

– По схеме пока никаких изменений нет. Игра в обороне стала лучше. Думаю, команда ещё усилится. В команду должны приехать опорник и центральный нападающий. В этом сезоне ЦСКА будет претендовать на тройку, армейцы – крепкая команда. Да, Чалов ушёл, но Мусаев тоже хорошо выглядит на острие, — приводит слова Бурлака Metaratings.

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА встречался с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского. После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.