Непомнящий: не готов сказать, что ЦСКА сможет быть конкурентом «Зениту»

Бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре армейской команды в сезоне-2024/2025. По его мнению, четыре стартовых матча — слишком короткий отрезок, чтобы делать выводы. Однако уже можно говорить, что у ЦСКА большой потенциал в атаке, но есть некоторые проблемы в обороне.

«Четыре матча — это совсем ничего для оценки. У ЦСКА вырисовывается оптимальный состав, а последняя игра с «Оренбургом» (5:1) говорит, что потенциал в атаке есть. Но вот в обороне как было, так и есть. Не готов сказать, что ЦСКА сможет быть конкурентом «Зениту», но они готовы быть на протяжении всего сезона серьёзной силой. Кроме игры в обороне, изъянов не вижу.

Не хотел бы вдаваться в детали по поводу игры в обороне, потому что это совершенно некорректно, но у меня есть мнение. В тройке обороны там есть такая фигура, которую я бы с удовольствием заменил. Всё остальное — нормально», — приводит слова Непомнящего Legalbet.