Александр Мостовой: «Краснодар» по-любому будет наверху — с Мусаевым или с кем-то другим

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил перспективы «Краснодара» в сезоне-2024/2025. В субботу, 10 августа, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России.

«Краснодар» на старте сезона выглядит неважно, но в команду вернулся Кордоба, которого не хватало. В прошедших матчах Кордоба не был в оптимальной форме, но очень многое приносил команде. Плюс у «Краснодара» хороший и сильный состав, поэтому они по любому будут наверху турнирной таблицы — с Мусаевым или с кем-то другим.

Но ЦСКА сейчас тоже неплохо выглядит. Поэтому мне видится, что в таком матче будет обоюдоострая ничейная игра, где нет фаворита. Такая же игра была в матче Кубка России, но тогда было преимущество у «Краснодара». В предстоящем матче выиграет тот, у кого будет больше футбольного фарта», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.