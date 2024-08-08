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Хавбек «Краснодара» Батчи: это не то начало сезона, которого мы ожидали

Хавбек «Краснодара» Батчи: это не то начало сезона, которого мы ожидали
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался об игре чёрно-зелёных на старте сезона-2024/2025.

«Это не то начало сезона, которого мы ожидали. Мы улучшаем свою игру, но есть ещё над чем работать, команда это понимает. Постараемся выиграть в ближайшем туре у ЦСКА. Только благодаря победам мы снова обретём уверенность. Именно поэтому мы должны бороться до конца», — приводит слова Батчи «Матч ТВ».

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона Российской Премьер-Лиги вничью. «Быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу ни в одном из трёх стартовых матчей. Подопечные Мурада Мусаева забили только один гол в этих встречах. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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