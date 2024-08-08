«Ман Сити» хочет приобрести Родриго или Кварацхелию после продажи Альвареса — Marca

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой вингеров Родриго Гоэса («Реал» Мадрид) или Хвичи Кварацхелии («Наполи») после того, как английский клуб получит деньги за трансфер нападающего «горожан» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «горожане» также рассматривают вариант с приобретением 26-летнего атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Подчёркивается, что главный тренер действующего чемпиона Англии Хосеп Гвардиола в большей степени заинтересован именно в покупке крайнего нападающего «Реала».

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что мадридский «Атлетико» купит Альвареса у «Манчестер Сити» за € 95 млн. Испанский клуб заплатит € 75 млн в виде фиксированной суммы и ещё € 20 млн — в качестве дополнительных выплат.

Сколько стоят молодые футболисты: