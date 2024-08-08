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Первый легионер СССР Зинченко: у Сафонова будут проблемы в «ПСЖ»

Первый легионер СССР Зинченко: у Сафонова будут проблемы в «ПСЖ»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и венского «Рапида» Анатолий Зинченко высказался о будущем вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У Сафонова будут проблемы в «ПСЖ», потому что Доннарумма — вратарь мирового уровня. Вряд ли удастся сразу его заменить. Мы ещё не знаем, как клуб смотрит на роль Матвея. Но хорошо, что он уехал в такую команду» — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

В прошлом сезоне Сафонов провёл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов и в 11 матчах отыграл «на ноль».

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