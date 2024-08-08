Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: никто не ожидал, что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале ЛЕ

Анчелотти: никто не ожидал, что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об «Аталанте» в преддверии матча Суперкубка УЕФА, который состоится 14 августа.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет такой же тяжёлый матч, как и всегда, потому что это начало сезона, но мы подойдём к нему с максимальной уверенностью. Я считаю, что «Аталанта» заслуживает того, чтобы быть здесь, ведь она показала фантастическую игру в Лиге Европы и выбила такие большие команды, как «Ливерпуль». Она легко выиграла даже в финале, поэтому мы её очень уважаем, но надеемся, что будем в лучшей форме. То, что «Аталанта» победит таким образом, [в финале Лиги Европы] никто не ожидал. Это очень опасная команда, играющая особенно и уникально», — приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В финале Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Карло Анчелотти опробовал Модрича в новой роли в товарищеском матче с «Челси»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android