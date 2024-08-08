Анчелотти: никто не ожидал, что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале ЛЕ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об «Аталанте» в преддверии матча Суперкубка УЕФА, который состоится 14 августа.

«Это будет такой же тяжёлый матч, как и всегда, потому что это начало сезона, но мы подойдём к нему с максимальной уверенностью. Я считаю, что «Аталанта» заслуживает того, чтобы быть здесь, ведь она показала фантастическую игру в Лиге Европы и выбила такие большие команды, как «Ливерпуль». Она легко выиграла даже в финале, поэтому мы её очень уважаем, но надеемся, что будем в лучшей форме. То, что «Аталанта» победит таким образом, [в финале Лиги Европы] никто не ожидал. Это очень опасная команда, играющая особенно и уникально», — приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В финале Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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