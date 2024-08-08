Источник: Соболев потратил более 500 тыс. рублей на Dota 2 после отстранения в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Александр Соболев после отстранения от тренировок с командой увлёкся компьютерными играми. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, нападающий за последние две недели провёл в компьютерной игре Dota 2 больше суток в общей сложности и потратил на внутриигровые предметы более полумиллиона рублей. Также Соболев играл в CS 2. При этом он проиграл примерно половину матчей. В CS 2 он потратил около 77 тыс. рублей.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.