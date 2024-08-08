Колыванов: «Уралу», «Балтике» и «Сочи» нужно преодолевать себя. В Первой лиге нелегко

Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался об игре «Урала», «Балтики» и «Сочи» в Мелбет Первой лиге. Напомним, эти команды покинули РПЛ по итогам минувшего сезона.

«Что касается расположения «Урала», «Сочи» и «Балтики» в середине турнирной таблицы в Первой лиге, то нужно ещё привыкнуть к этому чемпионату. Первый дивизион достаточно сложный, потому что все команды плюс-минус ровные и против всех соперников играть очень тяжело. В Первой лиге меньше мастерства и футболисты ниже уровнем, чем в РПЛ, но больше борьбы, а также команды хорошо готовы физически.

Поэтому футболистам нужно преодолевать себя, потому что многие только вылетели из РПЛ и думают, что в Первой лиге будет легко. Но легко там никому не бывает, нужно в каждой игре быть максимально сконцентрированными и бороться за каждый мяч. Взять ту же «Уфу», которая вылетела из РПЛ в Первую лигу, а потом скатилась во Вторую», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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