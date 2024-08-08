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В «Баварии» решили, что Дэвис должен быть продан нынешним летом — Sport.es

В «Баварии» решили, что Дэвис должен быть продан нынешним летом — Sport.es
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Руководство «Баварии» приняло решение, что 23-летний левый защитник Альфонсо Дэвис должен быть продан нынешним летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в мюнхенском клубе было принято подобное решение, поскольку контракт канадского футболиста заканчивается в июне 2025 года, и он не хочет отпускать Дэвиса бесплатно. Ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнес заявил, что защитник останется в клубе, даже несмотря на скорое истечение срока действия его контракта.

Главный претендентом на Дэвиса является мадридский «Реал», который готов предложить немецкому гранду сумму в € 30 млн, однако «Бавария» рассчитывает на € 50 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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