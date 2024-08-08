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Переговоры «Спартака» по трансферу Актюркоглу зашли в тупик — Gala Haber

Переговоры «Спартака» по трансферу Актюркоглу зашли в тупик — Gala Haber
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Переход вингера турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу в московский «Спартак» может сорваться. Об этом сообщает Gala Haber.

По информации источника, переговоры по переходу Актюркоглу зашли в тупик. «Спартак» не принимает некоторые условия турецкого игрока и его агента. В частности, бонусы за результативные действия. Также московский клуб хочет снизить зарплату вингера.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, красно-белые после трёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице.

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