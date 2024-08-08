Хавбек «Пари НН» Царукян: в академии «Краснодара» меня чуть обманули

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, по какой причине он был вынужден покинуть академию «Краснодара», в которой тренировался около трёх месяцев.

«У меня была астма. На одной из тренировок чувствую — задыхаюсь. Пришёл в медицинский кабинет, врач говорит — езжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас чуть обманули. Родители готовы были взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками за», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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