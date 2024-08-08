Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Пари НН» Царукян: в академии «Краснодара» меня чуть обманули

Хавбек «Пари НН» Царукян: в академии «Краснодара» меня чуть обманули
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, по какой причине он был вынужден покинуть академию «Краснодара», в которой тренировался около трёх месяцев.

«У меня была астма. На одной из тренировок чувствую — задыхаюсь. Пришёл в медицинский кабинет, врач говорит — езжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас чуть обманули. Родители готовы были взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками за», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Материалы по теме
Полузащитник «Пари НН» Царукян: гегемония «Зенита», возможно, вредит лиге

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android