Переход защитника Кёна в «Спартак» может сорваться

Московский «Спартак» не может договориться с защитником «Галатасарая» Дерриком Кёном о переходе. Об этом сообщает журналист Кадир Четинчали в социальной сети.

По информации источника, игрок не хочет переходить в клуб, не участвующий в еврокубках. Вероятность трансфера защитника «Галатасарая» в московскую команду существенно снизилась.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Спартак» согласовал с «Галатасараем» переход Кёна.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.