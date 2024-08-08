Смородская: Соболев найдёт способы выйти из тупика, если захочет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Что посоветуете «Спартаку» в ситуации с Соболевым?

— Для того чтобы советовать, нужно очень глубоко знать ситуацию изнутри. Я её не знаю, также как и вы, я думаю. Знаем ситуацию только по внешним признакам, которые не всегда показывают всю глубину проблем.

— Как закончится ситуация с Соболевым?

— Думаю, что он останется в «Спартаке». Никто ни перед кем извиняться не будет. Скорее всего. Если Соболев захочет выйти из этого тупика, то он найдёт способы, — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом месяце Александр Соболев был отстранён от тренировок с основным составом московской команды.