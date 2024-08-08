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Колыванов: «Арсенал» — один из основных претендентов на выход в РПЛ из Первой лиги

Колыванов: «Арсенал» — один из основных претендентов на выход в РПЛ из Первой лиги
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Бывший российский футболист Игорь Колыванов считает, что тульский «Арсенал» является одним из главных претендентов на выход в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Тульский «Арсенал» в прошлом году выступил достаточно уверенно. В первом стыковом матче обыграли уверенно «Пари НН». Но не знаю, с чем связано, почему они уступили со счётом 0:2 в ответной игре у себя дома. Поэтому «Арсенал» мог решить задачу выхода в РПЛ в прошлом году. Если руководство поставило такую задачу, то «Арсенал» — один из основных претендентов на выход в РПЛ.

Сторожук — качественный тренер, умеющий работать. Ему хочется доказать и вернуть тульский «Арсенал» в РПЛ. Поэтому желаю ему удачи, как и другим нашим российским специалистам», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Первой лиги
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